15:06 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/spectator-2061136818.html
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после поездок по Европе
Провальная поездка Владимира Зеленского по странами Европы показала, что его предали западные союзники, пишет The Spectator. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:06:00+03:00
2025-12-10T15:06:00+03:00
в мире
европа
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
дело миндича
в мире, европа, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, дело миндича
В мире, Европа, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дело Миндича
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Провальная поездка Владимира Зеленского по странами Европы показала, что его предали западные союзники, пишет The Spectator.
«
"Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение", — говорится в публикации.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
Вчера, 13:24
По словам обозревателя, единственное, что Зеленский получил на встречах в Лондоне, Риме и в Ватикане — это крепкие объятия и громкие слова о поддержке, которые никак не отразятся действиями.
«
"Если крепкие объятия были бы военными подразделениями, а громкие высказывания — наличными евро, то Зеленский под конец своего турне по Европе на этой неделе был бы самым вооруженным и финансово обеспеченным главой государства в мире", — подчеркнул автор материала.
Накануне президент США Дональд Трамп дома призвал Зеленского наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Глава Белого дома признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ рассказали о невосполнимой утрате Украины из-за России
Вчера, 12:16
 
В миреЕвропаУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
