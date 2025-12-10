СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после поездок по Европе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Провальная поездка Владимира Зеленского по странами Европы показала, что его предали западные союзники, пишет The Spectator.
"Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение", — говорится в публикации.
"Если крепкие объятия были бы военными подразделениями, а громкие высказывания — наличными евро, то Зеленский под конец своего турне по Европе на этой неделе был бы самым вооруженным и финансово обеспеченным главой государства в мире", — подчеркнул автор материала.
Накануне президент США Дональд Трамп дома призвал Зеленского наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Глава Белого дома признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.