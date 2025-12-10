Рейтинг@Mail.ru
Храмов покинул пост замсекретаря Совбеза из-за возраста, сообщил источник - РИА Новости, 10.12.2025
17:30 10.12.2025
Храмов покинул пост замсекретаря Совбеза из-за возраста, сообщил источник
Храмов покинул пост замсекретаря Совбеза из-за возраста, сообщил источник - РИА Новости, 10.12.2025
Храмов покинул пост замсекретаря Совбеза из-за возраста, сообщил источник
Заместитель Секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов покинул свой пост, так как достиг максимального возраста, в котором можно пребывать на госслужбе,... РИА Новости, 10.12.2025
политика, россия, олег храмов, владимир путин
Политика, Россия, Олег Храмов, Владимир Путин
Храмов покинул пост замсекретаря Совбеза из-за возраста, сообщил источник

РИА Новости: Храмов ушел с поста замсекретаря Совбеза России из-за возраста

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместитель Секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов покинул свой пост, так как достиг максимального возраста, в котором можно пребывать на госслужбе, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Полномочия Олега Храмова закончились в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной службе", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Олега Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза РФ и назначил на эту должность Максима Кутомкина. Соответствующие указы были опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
ПолитикаРоссияОлег ХрамовВладимир Путин
 
 
