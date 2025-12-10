Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sotrudnik-2061242139.html
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях - РИА Новости, 10.12.2025
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях
Каждый четвертый сотрудник немецкого производителя автомобилей Porsche может попасть под сокращение вследствие планов компании перенести производство в иные... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:28:00+03:00
2025-12-10T22:28:00+03:00
в мире
porsche se
volkswagen group
porsche panamera
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059020916_0:169:3108:1917_1920x0_80_0_0_81f5fdbebb5fa2d30d54bd59f341b34e.jpg
https://ria.ru/20250708/daimler-2028004500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059020916_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ad8e7b0e88596b4aeaec8288217fbbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, porsche se, volkswagen group, porsche panamera, volkswagen touareg
В мире, Porsche SE, Volkswagen Group, Porsche Panamera, Volkswagen Touareg
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях

Производственный совет Porsche предупредил сотрудников о сокращениях до 25%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Porsche
Логотип Porsche - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Porsche. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Каждый четвертый сотрудник немецкого производителя автомобилей Porsche может попасть под сокращение вследствие планов компании перенести производство в иные страны, заявил председатель производственного совета Porsche Ибрагим Аслан.
"Правление до сих пор не представило видение будущего для наших немецких площадок Porsche, а вместо этого угрожает переносом разработки и производства в страны с заметно более низким уровнем заработной платы… Тем самым под угрозой оказывается каждое четвертое рабочее место в Porsche AG", - приводит издание Handelsblatt слова Аслана, комментирующего текущие переговоры о дальнейших мерах экономии.
Handelsblatt отмечает, что если масштабы верны, то это стало было бы крупнейшим сокращением персонала в истории Porsche. Заявление Аслана касается головного завода в Штутгарт-Цюффенхаузене, центра разработки в Вайсахе, а также нескольких более мелких площадок, где суммарно работает около 23 тысяч человек. В пересчёте это означает, что более 5 500 рабочих мест могут оказаться под угрозой.
Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций Volkswagen AG и Porsche AG.
Штаб-квартира автоконцерна Daimler Truck - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ
8 июля, 18:50
 
В миреPorsche SEVolkswagen GroupPorsche PanameraVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала