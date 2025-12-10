https://ria.ru/20251210/sotrudnik-2061242139.html
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Каждый четвертый сотрудник немецкого производителя автомобилей Porsche может попасть под сокращение вследствие планов компании перенести производство в иные страны, заявил председатель производственного совета Porsche Ибрагим Аслан.
"Правление до сих пор не представило видение будущего для наших немецких площадок Porsch
e, а вместо этого угрожает переносом разработки и производства в страны с заметно более низким уровнем заработной платы… Тем самым под угрозой оказывается каждое четвертое рабочее место в Porsche AG", - приводит издание Handelsblatt слова Аслана, комментирующего текущие переговоры о дальнейших мерах экономии.
Handelsblatt отмечает, что если масштабы верны, то это стало было бы крупнейшим сокращением персонала в истории Porsche. Заявление Аслана касается головного завода в Штутгарт-Цюффенхаузене, центра разработки в Вайсахе, а также нескольких более мелких площадок, где суммарно работает около 23 тысяч человек. В пересчёте это означает, что более 5 500 рабочих мест могут оказаться под угрозой.
Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE
намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций Volkswa
gen AG и Porsche AG.