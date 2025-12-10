Во Львовской области сотрудника военкомата ранили топором-молотком

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мужчина напал на сотрудника военкомата с топором-молотком при проверке документов во Львовской области Украины, один человек пострадал, сообщило оперативное командование "Запад" вооруженных сил Украины.

"Сегодня во Львовской области произошел очередной случай... агрессии относительно личного состава группы оповещения, которая действовала в соответствии с законодательством и в сопровождении сотрудника полиции. Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток", - говорится в публикации командования в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В сообщении добавляется, что пострадавший сотрудник был госпитализирован. Отмечается, что правоохранительные органы "производят следственные действия". Командование напомнило об аналогичном случае в области, который произошел ранее, когда сотрудника военкомата ранили ножом.

В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.