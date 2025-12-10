Рейтинг@Mail.ru
В Москве сформировался снежный покров
10:10 10.12.2025 (обновлено: 10:15 10.12.2025)
В Москве сформировался снежный покров
В Москве сформировался снежный покров - РИА Новости, 10.12.2025
В Москве сформировался снежный покров
Снежный покров сформировался после ночного снегопада в Москве, его высота местами достигла трех сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра...
В Москве сформировался снежный покров

Тишковец: в Москве сформировался снежный покров до трех сантиметров

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Снежный покров сформировался после ночного снегопада в Москве, его высота местами достигла трех сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве сформировался снежный покров. На опорной метеостанции ВДНХ его высота составляет два сантиметра, столько же на Балчуге, в Тушино - один сантиметр. Все станции Подмосковья тоже отмечают снежный покров высотой от одного до трех сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что граница снежного покрова проходит в данный момент в междуречье Волги и Дона. Под снегом оказалось около 90% Русской равнины.
