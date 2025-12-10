https://ria.ru/20251210/sneg-2061023442.html
В Москве сформировался снежный покров
В Москве сформировался снежный покров
Снежный покров сформировался после ночного снегопада в Москве, его высота местами достигла трех сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.12.2025
Тишковец: в Москве сформировался снежный покров до трех сантиметров