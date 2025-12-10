Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отношения президента США Дональда Трампа с киевским руководством становятся все более натянутыми из-за ситуации вокруг мирной инициативы, пишет газета The New York Times.
"Отношения Трампа с Украиной, которые и без того были непростыми, похоже, становятся все более напряженными, поскольку Киев не в полной мере поддержал его мирный план", — говорится в статье.
Накануне глава Белого дома призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с предложением США по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.