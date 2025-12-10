Рейтинг@Mail.ru
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 10.12.2025 (обновлено: 11:51 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/smi-2061052648.html
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT - РИА Новости, 10.12.2025
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT
Отношения президента США Дональда Трампа с киевским руководством становятся все более натянутыми из-за ситуации вокруг мирной инициативы, пишет газета The New... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:28:00+03:00
2025-12-10T11:51:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251210/nyt-2061015228.html
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061030296.html
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
россия
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине, украина, стив уиткофф
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Украина, Стив Уиткофф
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT

NYT: отношения Трампа с Киевом накаляются из-за мирного плана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отношения президента США Дональда Трампа с киевским руководством становятся все более натянутыми из-за ситуации вокруг мирной инициативы, пишет газета The New York Times.
"Отношения Трампа с Украиной, которые и без того были непростыми, похоже, становятся все более напряженными, поскольку Киев не в полной мере поддержал его мирный план", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
09:13
Накануне глава Белого дома призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с предложением США по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
Лавров о Трампе и причинах войны на Украине - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине
10:27
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.

Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
08:00
 
В миреРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по УкраинеУкраинаСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала