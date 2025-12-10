В Саратове начали проверку после жалобы на прямую линию Путина

САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. СК начал проверку в Саратове после жалобы жителей поселка Увек на прямую линию президента, при этом глава города заявил, что ситуация с водоснабжением и отоплением уже нормализована.
"В эфире федерального телеканала озвучено обращение граждан, направленное на прямую линию с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Сообщается, что жители микрорайона Увек Саратовской области жалуются на отсутствие в домах горячего водо- и теплоснабжения на протяжении длительного времени. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - сообщил в СК РФ в Telegram-канале.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину доложить о ходе процессуальной проверки и принятых мерах.
Между тем, глава Саратова Михаил Исаев в своем Telegram-канале заявил, что в среду была проведена выездная встреча. Он заверил, что холодная вода подается штатно, но признал, что с теплоснабжением были проблемы.
"В микрорайоне действует новая, современная блочно-модульная котельная. Объект находится в эксплуатации ПАО "Т Плюс". Котельная работает в автоматическом режиме, но настройки оборудования не обеспечили необходимой температуры — от жителей поступали обоснованные жалобы на низкую температуру в помещениях. Считаю подход энергетиков в данном случае недопустимым. Ссылаться на автоматические настройки, когда люди мерзнут, нельзя… Только после вмешательства муниципалитета оборудование было перенастроено, поквартирный обход подтвердил нормализацию температуры", - отчитался глава города.
Сейчас в Саратове -2 градуса.
