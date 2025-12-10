Рейтинг@Mail.ru
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск
13:52 10.12.2025 (обновлено: 14:36 10.12.2025)
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск

СК: двоих командиров ВСУ приговорили к пожизненному за атаку на Курск

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два командира ВСУ заочно осуждены пожизненно за атаку БПЛА на городской пляж в Курске, в результате которой погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам второго и третьего батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины лейтенанту Никите Зеленко и капитану Дмитрию Коляде соответственно. Они признаны виновными в совершении террористического акта (пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Восьмого июля, находясь в Сумской области, они с использованием беспилотника атаковали городской пляж в Курске, что привело к гибели четырех человек, включая пятилетнего ребенка, и ранениям шести других.
"Приговором суда Зеленко и Коляде назначено заочно наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части - в колонии особого режима", - добавили в СК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
 
