Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.