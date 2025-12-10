https://ria.ru/20251210/siyyarto-2061161754.html
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10
2025-12-10T16:07:00+03:00
2025-12-10T16:16:00+03:00
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
