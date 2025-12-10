Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили полную информацию о военных частях и подразделениях ВСУ, закупающих передовую антидроновую систему Piranha, сообщил РИА Новости анонимный представитель одной из хакерских группировок.

По его словам, среди наиболее распространенных заказов указана модель комплекса антидроновой защиты Piranha DF-M, которая способна блокировать частоты в трех каналах и имеет радиус подавления до 150 метров. При этом она может работать круглосуточно с перерывом на 15 минут каждый час. Стоимость одной единицы этой разработки достигает одного миллиона гривен .