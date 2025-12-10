Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 10.12.2025 (обновлено: 06:43 10.12.2025)
Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha
Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha
Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили полную информацию о военных частях и подразделениях ВСУ, закупающих передовую антидроновую систему Piranha, сообщил РИА Новости анонимный представитель одной из хакерских группировок.
По его словам, среди наиболее распространенных заказов указана модель комплекса антидроновой защиты Piranha DF-M, которая способна блокировать частоты в трех каналах и имеет радиус подавления до 150 метров. При этом она может работать круглосуточно с перерывом на 15 минут каждый час. Стоимость одной единицы этой разработки достигает одного миллиона гривен.
«
"Вместе с данными о самом комплексе и ходе испытаний мы обнаружили информацию о ВСУ, которые активно платили за доставку новой разработки. Среди них и обычные военные части и штурмовые бригады, вплоть до украинских фондов", — пояснил хакер.
В числе прочих Piranha закупали: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 "Рубеж", 54 бригада Украины Хартия и другие части и подразделения.
Собеседник агентства уточнил, что в базе данных также указана информация о сроке завершения сделок, конкретных моделях и количестве экземпляров на одну группу военных. Среди боевиков были и те, кто новую "игрушку" решил вернуть, добавил хакер.
