В России впервые оштрафовали за поиск экстремистских материалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Мировой суд свердловского Каменска-Уральского назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю, Сергею Глухих, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Это первое дело по новой статье, включенной в КоАП летом – по статье 13.53 за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Обвинения по данной статье были предъявлены местному жителю, студенту медучреждения. По словам его представителя, 24 сентября утром он ехал в автобусе на работу, "бороздил просторы интернета", а спустя десять минут на месте назначения его ждали оперативники, которые и увезли его в отдел. Позднее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что дело возвращено полицейским для устранения недостатков. Согласно определению суда, в протоколе не был указан способ получения информации и то, что материалы признаны экстремистскими (в протоколе были указаны лишь названия экстремистских организаций). В обновленной версии протокола было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов"*.

"Постановлением мирового судьи Сергей Глухих признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"*, а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".

В свою очередь представитель обвиняемого, Сергей Барсуков, в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.