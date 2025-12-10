Защита Шлосберга* обжаловала его арест

"Адвокат заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* Владимир Данилов подал в Псковский областной суд апелляционную жалобу на решение судьи Псковского городского суда Надежды Прокофьевой, которая 5 декабря отправила политика в СИЗО до 2 февраля", – говорится в Telegram-канале псковского отделения партии.

Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.