Защита Шлосберга* обжаловала его арест
17:48 10.12.2025
Защита Шлосберга* обжаловала его арест
Защита внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ политика-иноагента Льва Шлосберга* обжаловала его арест по делу о фейках об использовании ВС РФ,... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
россия
псковская область
лев шлосберг
яблоко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
псковский областной суд
россия
псковская область
Защита Шлосберга* обжаловала его арест

Лев Шлосберг* во время избрания меры пресечения
Лев Шлосберг* во время избрания меры пресечения. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Защита внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ политика-иноагента Льва Шлосберга* обжаловала его арест по делу о фейках об использовании ВС РФ, сообщило Псковское региональное отделение партии "Яблоко".
Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга* в перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.
Илья Яшин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
9 декабря, 12:16
«

"Адвокат заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* Владимир Данилов подал в Псковский областной суд апелляционную жалобу на решение судьи Псковского городского суда Надежды Прокофьевой, которая 5 декабря отправила политика в СИЗО до 2 февраля", – говорится в Telegram-канале псковского отделения партии.

Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Шлосберг* находился под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что по версии следствия, 12 января политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
Денис Катаев* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
8 декабря, 12:55
Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Иноагент, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьЛев ШлосбергЯблокоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Псковский областной суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
