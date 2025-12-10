Защита Шлосберга* обжаловала его арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Защита внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ политика-иноагента Льва Шлосберга* обжаловала его арест по делу о фейках об использовании ВС РФ, сообщило Псковское региональное отделение партии "Яблоко".
Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга* в перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
9 декабря, 12:16
«
"Адвокат заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* Владимир Данилов подал в Псковский областной суд апелляционную жалобу на решение судьи Псковского городского суда Надежды Прокофьевой, которая 5 декабря отправила политика в СИЗО до 2 февраля", – говорится в Telegram-канале псковского отделения партии.
Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Шлосберг* находился под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что по версии следствия, 12 января политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
8 декабря, 12:55
Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Иноагент, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45