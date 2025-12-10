https://ria.ru/20251210/shkola-2061199173.html
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу
Женщина, вооруженная традиционными японскими ножами, ворвалась в среду в старшую школу в городе Ямагата после окончания занятий, но вскоре была арестована... РИА Новости, 10.12.2025
