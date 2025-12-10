Рейтинг@Mail.ru
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/shkola-2061199173.html
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу - РИА Новости, 10.12.2025
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу
Женщина, вооруженная традиционными японскими ножами, ворвалась в среду в старшую школу в городе Ямагата после окончания занятий, но вскоре была арестована... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:06:00+03:00
2025-12-10T18:06:00+03:00
в мире
ямагата (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg
https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014556508.html
ямагата (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_601:0:3000:1799_1920x0_80_0_0_bdef4a027542e8bdc5f0a3bc08f322b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ямагата (префектура), япония
В мире, Ямагата (префектура), Япония
В Японии женщина ворвалась с ножом в школу

В Японии женщина ворвалась с ножом в школу в городе Ямагата

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Женщина, вооруженная традиционными японскими ножами, ворвалась в среду в старшую школу в городе Ямагата после окончания занятий, но вскоре была арестована полицией, передает агентство Киодо.
Преподаватели оперативно эвакуировали учеников в классах, никто не пострадал.
При задержании у женщины обнаружили два классических японских ножа. Женщина согласилась с предъявленным ей подозрением в нарушении закона об оружии. Мотивы пока неизвестны.
Полиция ведет расследование.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что хотел их убить
1 мая, 11:29
 
В миреЯмагата (префектура)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала