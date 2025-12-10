Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
12:13 10.12.2025 (обновлено: 12:18 10.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Алексеевка, Андреевка, Бунякино, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
При этом ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств, уточнили в ведомстве.
