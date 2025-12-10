Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
11:17 10.12.2025 (обновлено: 11:26 10.12.2025)
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, подтвердил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 10.12.2025
Логотип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, подтвердил глава Сбербанка Герман Греф.
"В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
