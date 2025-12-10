"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, подтвердил глава Сбербанка Герман Греф.

Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.