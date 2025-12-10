https://ria.ru/20251210/sber-2061047946.html
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, подтвердил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 10.12.2025
"Сбер" планирует выплатить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли
"Сбер" планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли