Известного оперного певца зарезал его сын

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В США 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса, номинированного на премию "Грэмми", убил родной сын, сообщает В США 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса, номинированного на премию "Грэмми", убил родной сын, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

"Сотрудники полиции прибыли в дом Сайкса после звонка, поступившего на номер 911, и обнаружили его с тяжелыми ножевыми ранениями", — говорится в публикации.

Сообщается, что прибывшие на место медики констатировали смерть певца. В доме также присутствовал его 31-летний сын, Майк Сайкс, которого задержала полиция. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Известно, что полицейские прибыли на место после звонка жены Сайкса, матери подозреваемого.

По данным ABC News, Майк Сайкс страдает от психических расстройств.