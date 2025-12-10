Известного оперного певца зарезал его сын

Рейтинг@Mail.ru
16:51 10.12.2025 (обновлено: 17:17 10.12.2025)
сша, в мире
CC BY-SA 4.0 / Kersonjohn / Американский оперный певец Джубилант Сайкс
Американский оперный певец Джубилант Сайкс. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В США 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса, номинированного на премию "Грэмми", убил родной сын, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.
"Сотрудники полиции прибыли в дом Сайкса после звонка, поступившего на номер 911, и обнаружили его с тяжелыми ножевыми ранениями", — говорится в публикации.
Сообщается, что прибывшие на место медики констатировали смерть певца. В доме также присутствовал его 31-летний сын, Майк Сайкс, которого задержала полиция. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
Известно, что полицейские прибыли на место после звонка жены Сайкса, матери подозреваемого.
По данным ABC News, Майк Сайкс страдает от психических расстройств.
Причины случившегося не разглашаются.
 
