Известного оперного певца зарезал его сын

2025-12-10T16:51:00+03:00
2025-12-10T16:51:00+03:00
2025-12-10T17:17:00+03:00
сша
в мире
сша
сша, в мире
Родной сын зарезал номинированного на "Грэмми" оперного певца Сайкса
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В США 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса, номинированного на премию "Грэмми", убил родной сын, сообщает ABC News
со ссылкой на данные полиции.
"Сотрудники полиции прибыли в дом Сайкса после звонка, поступившего на номер 911, и обнаружили его с тяжелыми ножевыми ранениями", — говорится в публикации.
Сообщается, что прибывшие на место медики констатировали смерть певца. В доме также присутствовал его 31-летний сын, Майк Сайкс, которого задержала полиция. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
Известно, что полицейские прибыли на место после звонка жены Сайкса, матери подозреваемого.
По данным ABC News, Майк Сайкс страдает от психических расстройств.
Причины случившегося не разглашаются.