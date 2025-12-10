Рейтинг@Mail.ru
20:23 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sanktsii-2061227433.html
Глава Euroclear опасается последствий использования активов России Киевом

Урбен: инвесторы воспримут использование активов России как конфискацию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание штаб-квартиры Euroclear
Здание штаб-квартиры Euroclear - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание штаб-квартиры Euroclear. Архивное фото
РИМ, 10 дек - РИА Новости. Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских рынках капитала, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России.
"Если Euroclear будет вынужден инвестировать в беспроцентную структуру, где погашение связано с чем-то, над чем мы абсолютно не имеем контроля, например с репарационными выплатами России Украине, это будет очень похоже на конфискацию", - заявила она в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Урбен, в случае если Россия выиграет в международном суде или если санкции будут сняты, Euroclear может оказаться не в состоянии возместить Москве убытки.
"Есть и вторая проблема: Европа десятилетиями выступала гарантом международного права. Стоит ли нам теперь начать использовать инфраструктуру финансовых рынков в качестве оружия? Если мы это сделаем, инвесторы из стран, не входящих в Европу, начнут сомневаться в состоятельности европейских рынков капитала. По нашему мнению, вероятность того, что это будет истолковано как конфискация, является высокой", - сказала глава депозитария.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевЕврокомиссияEuroclearЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
