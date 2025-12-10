Глава Euroclear опасается последствий использования активов России Киевом

РИМ, 10 дек - РИА Новости. Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских рынках капитала, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России.