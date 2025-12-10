Рейтинг@Mail.ru
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России - РИА Новости, 10.12.2025
03:15 10.12.2025
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России - РИА Новости, 10.12.2025
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России
Администрация американского президента Дональда Трампа теоретически поддерживает ранее внесенный в конгресс законопроект об усилении антироссийских санкций,... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
politico
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Politico
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России

Грир: администрация США в теории поддерживает проект о новых санкциях против РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа теоретически поддерживает ранее внесенный в конгресс законопроект об усилении антироссийских санкций, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, ранее предложил законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
8 декабря, 07:17
"Думаю, теоретически мы поддерживаем законопроект. Мы оказали некоторую техническую помощь (при разработке законопроекта - ред.) и так далее", - заявил Грир на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о законопроекте Грэма.
На вопрос о том, почему администрация Трампа не дала согласие на вынесение законопроекта на голосование, он пообещал законодателям обсудить эти меры внутри команды и сообщить о том, какой позиции сейчас придерживается правительство США.
Ранее газета Politico сообщила, что у законопроекта Грэма еще нет окончательной версии, так как в конгрессе США обеспокоены тем, что проект предоставляет президенту слишком широкие полномочия.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
8 декабря, 02:47
 
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Politico
 
 
Заголовок открываемого материала