Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/saldo-2061009376.html
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу - РИА Новости, 10.12.2025
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу
Цель поездок Владимира Зеленского в западноевропейские страны - решение вопросов гарантий личной безопасности после ухода от власти на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:23:00+03:00
2025-12-10T08:23:00+03:00
в мире
украина
херсонская область
сша
владимир зеленский
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
украина
херсонская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , сша, владимир зеленский, владимир сальдо
В мире, Украина, Херсонская область , США, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу

Сальдо заявил, что Зеленский ездит в Европу за гарантиями личной безопасности

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Цель поездок Владимира Зеленского в западноевропейские страны - решение вопросов гарантий личной безопасности после ухода от власти на Украине, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил РИА Новости, что в США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого с большой вероятностью.
«
"Киевский главарь (Зеленский - ред.), путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности после ухода", - сказал Сальдо.
По его словам, Зеленский осознает, что является отыгранной фигурой для своих западных хозяев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаХерсонская областьСШАВладимир ЗеленскийВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала