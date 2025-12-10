СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Цель поездок Владимира Зеленского в западноевропейские страны - решение вопросов гарантий личной безопасности после ухода от власти на Украине, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Зеленский осознает, что является отыгранной фигурой для своих западных хозяев.