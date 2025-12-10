Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ливерпуля" высказались о скандальной ситуации с Салахом
Футбол
 
01:55 10.12.2025
Футболисты "Ливерпуля" высказались о скандальной ситуации с Салахом
Футболисты "Ливерпуля" высказались о скандальной ситуации с Салахом

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Футболист английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался о ситуации с одноклубником Мохамедом Салахом и выразил надежду на то, что египетский форвард продолжит играть с ним в одной команде.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0.
«
"Тяжелая ситуация. Мы говорим об одном из величайших игроков, выступавших за этот клуб. Я подписал контракт в то же трансферное окно, что и он. Что случилось, то случилось. Внутри команды мы все едины. Его будущее будет зависеть от других людей, а не от меня. Мне нравится играть с Салахом, и я надеюсь, что мы продолжим играть вместе", - приводит слова Робертсона Би-би-си.
Ранее главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не смог ответить на вопрос, будет ли продолжать Салах играть в составе клуба. Также о напряженной ситуации в команде высказался капитан команды Вирджил ван Дейк.
«
"Это сложно, но это общая сложная ситуация, в которой мы все оказались. Между Мо и клубом что-то происходит, и сегодня его здесь нет, такова реальность. Я не думаю, что что-то изменилось в плане нашей сосредоточенности и решимости. Я не тот, кто должен говорить, если кому-то нужно извиниться. Он уже пару дней делится своими чувствами. Очевидно, что с этим должен разбираться клуб, да и я тоже. Он был сосредоточен, больше ничего не изменилось. Он тоже тренировался", - заявил ван Дейк.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
