Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/rubio-2061005865.html
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду
Госсекретарь США Марко Рубио встретится в среду с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, сообщил госдеп. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:38:00+03:00
2025-12-10T07:38:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
мид израиля‎
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2059920764.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, мид израиля‎, государственный департамент сша
В мире, США, Марко Рубио, МИД Израиля‎, Государственный департамент США
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду

Рубио встретится с главой МИД Израиля Сааром в среду

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио встретится в среду с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, сообщил госдеп.
Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, Рубио встретится с Сааром в 10:45 местного времени (18:45 мск).
Госдеп обещает пустить журналистов на начало встречи.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ
5 декабря, 00:00
 
В миреСШАМарко РубиоМИД Израиля‎Государственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала