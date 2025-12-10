https://ria.ru/20251210/rubio-2061005865.html
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду
Госсекретарь США Марко Рубио встретится в среду с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, сообщил госдеп. РИА Новости, 10.12.2025
Рубио встретится с главой МИД Израиля в среду
