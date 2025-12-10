"Ростех" рассказал об усовершенствованиях Су-34

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 по опыту спецоперации получили усовершенствования, которые позволяют им еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования. По соотношению летно-технических и боевых характеристик - это один из самых лучших самолетов в мире", - говорится в сообщении.

Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России , отметили в пресс-службе.