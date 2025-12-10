Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал об усовершенствованиях Су-34 - РИА Новости, 10.12.2025
08:10 10.12.2025
"Ростех" рассказал об усовершенствованиях Су-34
"Ростех" рассказал об усовершенствованиях Су-34
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 по опыту спецоперации получили усовершенствования, которые позволяют им еще точнее и мощнее поражать цели за сотни... РИА Новости, 10.12.2025
безопасность
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-34
россия
безопасность, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 по опыту спецоперации получили усовершенствования, которые позволяют им еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"), изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
"На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования. По соотношению летно-технических и боевых характеристик - это один из самых лучших самолетов в мире", - говорится в сообщении.
Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России, отметили в пресс-службе.
"Преимущества самолета Су-34 заключаются в том, что он может выполнять боевые задачи в простых, сложных и минимальных погодных условиях как по наземным, надводным целям, применять управляемые авиационные средства поражения различного класса "воздух-РЛС", "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность", - объяснил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России, слова которого приведены в релизе.
БезопасностьРоссияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
