Россиянка получила тяжелую травму на пирсе в Таиланде
Российская туристка 60-ти лет получила тяжелую травму ноги после того, как ее зажало между пассажирским паромом и пирсом на юге Паттайи в Таиланде, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
паттайя
таиланд
в мире
