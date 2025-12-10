Рейтинг@Mail.ru
Россиянка получила тяжелую травму на пирсе в Таиланде - РИА Новости, 10.12.2025
19:04 10.12.2025
Россиянка получила тяжелую травму на пирсе в Таиланде
Россиянка получила тяжелую травму на пирсе в Таиланде
2025
Россиянка получила тяжелую травму на пирсе в Таиланде

Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вид на город Паттайя. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская туристка 60-ти лет получила тяжелую травму ноги после того, как ее зажало между пассажирским паромом и пирсом на юге Паттайи в Таиланде, сообщает новостной сайт Khaosod English.
По словам одного из свидетелей, туристка попыталась взойти на паром, когда лодка только причаливала и качалась на воде, в результате она упала и оказалась зажата судном, отмечает Khaosod English.
"Шестидесятилетняя российская туристка пострадала, когда оказалась в ловушке между пассажирским паромом и причалом", - говорится в сообщении.
Пострадавшую в срочном порядке направили в больницу. У нее серьезная травма голеностопного сустава с открытым переломом.
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
8 августа, 20:09
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
8 августа, 20:09
 
