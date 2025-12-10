Губернатор ЯНАО вручил награды ямальцам в День 95-летия округа

САЛЕХАРД, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День 95-летия Ямала вручил награды 29 представителям различных отраслей, отметив их значительный вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба правительства округа.
"Дмитрий Артюхов вручил награды ямальцам в День 95-летия округа. Торжественное мероприятие прошло в Ямальской филармонии окружной столицы. Награды различного уровня получили 29 ямальцев, занятых в медицине, образовании, культуре, АПК и нефтегазовой отрасли, общественники", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, среди награжденных - заведующий терапевтическим отделением Ноябрьской центральной городской больницы Виктор Попов, который получил Орден Почета. Он является заслуженным врачом Российской Федерации и почетным гражданином города Ноябрьска. Орденом Дружбы был награжден оператор по добыче нефти и газа Салават Зарипов, работающий на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении уже 37 лет.
Заместитель директора по инновациям и научно-методической работе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Луиза Малицкая награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Заслуженный учитель РФ из Ноябрьска Евгений Пышный получил почетное звание "Народного учителя Российской Федерации".
Кроме того, премия ЯНАО вручена преподавателю Ямальского многопрофильного колледжа Михаилу Иванову. Еще троим ямальцам вручена медаль "За преданность Ямалу".
"Сегодня государственные награды получают люди самых разных профессий: те, кто спасает жизни и воспитывает личность, наши оленеводы и газодобытчики, артисты и ученые. Всех их связывает единая судьба – служение Ямалу. Именно усилиями людей, трудящихся на ямальской земле, достигнуты успехи округа, которыми сегодня гордится вся страна. Несмотря на суровый климат и все сложности, Ямал уверенно смотрит вперед, обеспечивая благополучие жителей и устойчивый рост экономики", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
В правительстве округа отмечают, что еще две награды будут вручены Анастасии Худи из Ямальского района, которая получит звание "Мать-героиня", и главврач Окружного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Волова получит звание Почетного гражданина ЯНАО.