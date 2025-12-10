Рейтинг@Mail.ru
Глава Ямала назвал "Ямал СПГ" главным налогоплательщиком региона - РИА Новости, 10.12.2025
21:21 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061235018.html
Глава Ямала назвал "Ямал СПГ" главным налогоплательщиком региона
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в большом интервью бывших и действующего губернаторов ЯНАО назвал "Ямал СПГ" главным налогоплательщиком региона. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:21:00+03:00
2025-12-10T21:21:00+03:00
сабетта
ямал
дмитрий артюхов
новатэк
ямал спг
total
фонд шелкового пути
дмитрий кобылкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/24/1551582470_236:710:1521:1433_1920x0_80_0_0_76fdf96d7b7824e745465780d13c4fa2.jpg
сабетта
ямал
сабетта, ямал, дмитрий артюхов, новатэк, ямал спг, total , фонд шелкового пути, дмитрий кобылкин, юрий неелов
Сабетта, Ямал, Дмитрий Артюхов, Новатэк, Ямал СПГ, Total , Фонд шелкового пути, Дмитрий Кобылкин, Юрий Неелов
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Завод "Ямал СПГ"
Завод Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
Завод "Ямал СПГ". Архивное фото
САЛЕХАРД, 10 дек – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов в большом интервью бывших и действующего губернаторов ЯНАО назвал "Ямал СПГ" главным налогоплательщиком региона.
В 95-летие округа, который отмечается 10 декабря, вышло эксклюзивное интервью "Ямал. Три главы одной истории". В одной студии собрались Юрий Неёлов, руководивший регионом с 1994 по 2010 годы, Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Ямал после Неёлова до 2018 года и Дмитрий Артюхов – действующий губернатор ЯНАО. Одной темой сюжета стало создание проектов "Ямал СПГ" и порта Сабетта при руководстве Кобылкина. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что у проекта "Ямал СПГ" было много противников, но он был реализован.
"Я сегодня могу констатировать, что это ("Ямал СПГ" – ред.) первый налогоплательщик в нашем регионе… Сегодня нет ни одной организации (в регионе – ред.), которая платила бы больше налогов. И в эти годы потрясения… санкции, сложности, появление "Ямал СПГ" – это просто палочка-выручалочка, на которой наш Ямал сегодня держится, и все высокие обязательства мы выполняем", - сказал Артюхов.
Также, по словам Артюхова, проект был реализован с полугодовалым опережением графика и в рамках запланированного бюджета. Это беспрецедентный случай, поскольку в мировой практике подобные заводы, даже в условиях теплого климата, возводятся с существенными задержками.
"Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
Порт Сабетта – арктический морской порт, построенный в рамках проекта "Ямал СПГ" по производству сжиженного природного газа.
 
СабеттаЯмалДмитрий АртюховНоватэкЯмал СПГTotalФонд шелкового путиДмитрий КобылкинЮрий Неелов
 
 
