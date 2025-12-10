Рейтинг@Mail.ru
Россия не занимается сменой режимов в отличие от Запада, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 10.12.2025 (обновлено: 16:23 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061165965.html
Россия не занимается сменой режимов в отличие от Запада, заявил Нарышкин
Россия не занимается сменой режимов в отличие от Запада, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2025
Россия не занимается сменой режимов в отличие от Запада, заявил Нарышкин
Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и, в отличие от Запада, не занимается сменой режимов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:22:00+03:00
2025-12-10T16:23:00+03:00
россия
сергей нарышкин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:54:2640:1539_1920x0_80_0_0_5dc27033f9378470ec404ccccd82af03.jpg
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061020209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_a20736ced979989d4a241ec1964800ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей нарышкин, в мире
Россия, Сергей Нарышкин, В мире
Россия не занимается сменой режимов в отличие от Запада, заявил Нарышкин

Нарышкин: РФ не вмешивается во внутренние дела других стран в отличие от Запада

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и, в отличие от Запада, не занимается сменой режимов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Здесь я тоже хотел бы развенчать один весьма распространенный миф о том, что разведка якобы стремится проникнуть в государственный аппарат, политические и общественные институты западных стран для выявления в них слабых мест и подготовки планов по их подрыву целях устранения сильных конкурентов. Это, конечно же, не так. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и в отличие от Запада не занимается сменой режимов", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
Сотрудник спецслужб осуществляет наблюдение - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Вчера, 09:43
 
РоссияСергей НарышкинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала