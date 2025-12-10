https://ria.ru/20251210/rossiya-2061140176.html
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии
Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:11:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
россия
Новости
