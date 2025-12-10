Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии
15:11 10.12.2025 (обновлено: 15:22 10.12.2025)
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии - РИА Новости, 10.12.2025
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии
Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии

Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по улучшению демографии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе – подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции.
"Очень важно эту работу провести оперативно", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России
23 октября, 15:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
