Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".