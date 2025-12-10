https://ria.ru/20251210/rossiya-2060991907.html
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки - РИА Новости, 10.12.2025
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки
Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:45:00+03:00
2025-12-10T02:45:00+03:00
2025-12-10T02:45:00+03:00
экономика
россия
автостат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/66/1492056621_0:268:3027:1971_1920x0_80_0_0_313586efe5d11da1651e507bd6503c28.jpg
https://ria.ru/20251208/avtomobili-2060588203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/66/1492056621_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_2eafdb16fcf7bc426fa1d63b6c435853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, автостат
Экономика, Россия, Автостат
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки
РИА Новости: россияне в ноябре потратили на легковушки 452,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Так, согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата
", в России
за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.
При этом, по данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в ноябре составила 3,54 миллиона рублей. Таким образом, за месяц россияне потратили на приобретение новых легковушек 452,8 миллиарда рублей. В октябре эта сумма составляла 568,4 миллиарда рублей.