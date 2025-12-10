Рейтинг@Mail.ru
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки - РИА Новости, 10.12.2025
02:45 10.12.2025
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки - РИА Новости, 10.12.2025
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки
Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше,... РИА Новости, 10.12.2025
экономика
россия
автостат
россия
экономика, россия, автостат
Экономика, Россия, Автостат
Россияне в ноябре резко сократили расходы на новые легковушки

РИА Новости: россияне в ноябре потратили на легковушки 452,8 миллиарда рублей

Покупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Так, согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.
При этом, по данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в ноябре составила 3,54 миллиона рублей. Таким образом, за месяц россияне потратили на приобретение новых легковушек 452,8 миллиарда рублей. В октябре эта сумма составляла 568,4 миллиарда рублей.
ЭкономикаРоссияАвтостат
 
 
