08:00 10.12.2025 (обновлено: 10:27 10.12.2025)
Россия ответила на главный вызов
Россия ответила на главный вызов
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Россия ответила на главный вызов

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
В нашей стране есть поразительное богатство, которого мы зачастую не замечаем. Нет, это не золото и алмазы, не пресловутые углеводороды. Это наша система здравоохранения, в основе своей созданная еще товарищем Семашко и значительно усовершенствованная в последние годы.
Она привычна как воздух, работает как часы — и именно поэтому граждане считают, что по-другому и быть не может. А как иначе-то?
Более 17 млн человек проверили репродуктивное здоровье в России
26 ноября, 12:14
Что ж, давайте посмотрим, как бывает иначе. В странах первого мира вы каждый месяц будете платить своей страховой компании кругленькую сумму — от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов — просто так, на будущее.
У вас не будет при этом традиционных и совершенно бесплатных прививок и диспансеризаций, которые российские хипстеры называют "чек-апами". Скорая помощь к вам тоже не приедет — это чисто российское ноу-хау. И когда ваш утомленный организм даст сбой, это будет сразу по-крупному. С этой проблемой вы придете в свою страховую, а там вам скажут, что оплачивать операцию или лечение не станут.
Вы будете долго и нудно переговариваться и судиться, а тем временем — оплачивать лекарства и лечение из своего кармана. Банальное удаление аппендицита в США обойдется вам не меньше чем в девять тысяч долларов.
Но даже если страховая и оплатит ваше лечение, все равно вам придется доплачивать свои деньги. Сегодня больше ста миллионов граждан США в долгах как в шелках именно потому, что имели несчастье заболеть. Продать дом ради лечения от рака — это классический сюжет для тамошнего глубинного народа.
Недавно обозленный на эту систему американец убил директора страховой компании и мигом стал народным героем. Ему посылают деньги и печатают его портреты на футболках. Но цены на лечение продолжают расти.
В Европе примерно та же ситуация: сначала ты платишь, потом — возможно — тебя полечат. Опоздал на прием к врачу — плати заново. День пребывания в клинике во Франции стоит от трех тысяч евро. Хочешь диспансеризацию — это твоя личная хотелка, плати за каждого врача и каждый анализ.
Такова ситуация даже в самых богатых странах мира. В ОАЭ, например, за то, чтобы терапевт устало посмотрел на тебя и посоветовал принимать парацетамол, придется выложить несколько десятков тысяч рублей.
Формально бесплатное здравоохранение еще сохранилось в Великобритании — кстати, там оно было создано после войны в точности по советским лекалам. Но на сегодняшний момент оно практически не работает. Очереди к врачу-специалисту ждут многие месяцы, очереди на плановую операцию — годами. Условия в бесплатных больницах таковы, что люди предпочитают болеть дома.
Доступное здравоохранение — один из главных козырей России в цивилизационной гонке, одно из основных наших конкурентных преимуществ. Но над этой важнейшей отраслью надо вместе работать и ее развивать. Поэтому так важна новая стратегия развития здравоохранения, одобренная президентом Путиным.
Она включает широкое использование систем искусственного интеллекта и создание цифровой платформы по сохранению здоровья человека. Увеличение до 90 процентов доли отечественных лекарств. Технологический суверенитет в новейших отраслях медицины. Обеспечение готовности здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях и в военное время.
Но мало этого. Стратегия обращается к нам всем, гражданам России. В ней предлагается снизить, например, потребление этанола. Грубо говоря, гражданам предлагается меньше пить алкоголя. Но не худо было бы заодно бросить курить, перейти на нормальную здоровую еду, сбросить лишний вес — и жить долго и счастливо.
У нас очень любят, сидя на скамейке, ворчать на то, как все плохо, — в том числе в здравоохранении. Однако сегодня самое время с этой скамейки слезть и пойти на пробежку. Здоровье нации — это дело не только профессионалов, это наше общее дело. Даже лучший на свете врач не вылечит вас, если вы будете пренебрегать его рекомендациями и не станете работать над собой.
Наше здравоохранение стоит воспринимать именно как общенародное достояние. Мы тоже должны вносить в него свой посильный вклад: правильно питаться, заниматься спортом, заботиться о себе и своих детях. И тогда у нас есть все шансы стать самой здоровой страной на планете — я думаю, это прекрасная общая цель.
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Вчера, 03:38
 
