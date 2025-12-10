Рейтинг@Mail.ru
Запрет продажи сигарет и вейпов на остановках могут ввести с 1 сентября - РИА Новости, 10.12.2025
11:19 10.12.2025
Запрет продажи сигарет и вейпов на остановках могут ввести с 1 сентября
общество, хабаровский край, госдума рф
Общество, Хабаровский край, Госдума РФ
Запрет продажи сигарет и вейпов на остановках могут ввести с 1 сентября

Запрет продажи сигарет и вейпов на остановках может вступить в силу с 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запрет продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта в России может вступить в силу 1 сентября 2026 года, соответствующую поправку ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по охране здоровья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 21 октября. Согласно первоначальной редакции документа, в случае его окончательного принятия, закон должен был вступить в силу 1 марта 2026 года.
"Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - сказано в документе.
Кроме того, профильный комитет одобрил поправку, которой предлагается уточнить, что данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является "единственным в населенном пункте местом продажи табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции".
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
3 декабря, 14:52
 
ОбществоХабаровский крайГосдума РФ
 
 
