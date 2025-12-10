Глава Росконгресса заявил об интересе западных компаний к участию в ПМЭФ

ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Компании Западной Европы и США проявляют огромный интерес к ПМЭФ-2026 и приходят ко мнению, что будут снова работать на российском рынке, заявил РИА Новости глава Росконгресса Александр Стуглев.
"Мы уже видим, что, помимо наших традиционных участников из дружеских стран, есть огромный интерес и со стороны компаний Западной Европы и США, потому что начинается или, по крайней мере, видится процесс, когда компании начинают считать, что в ближайшем будущем смогут активно работать на российском рынке", - рассказал Стуглев в кулуарах первого Российско-эмиратского форума в Дубае.
Президент России Владимир Путин в марте заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.