Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества

ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Представители деловых кругов РФ и США в Дубае обсудили перспективы восстановления сотрудничества и меры повышения доверия, сообщается в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Участники диалога выразили надежду, что событие будет способствовать формированию более благоприятной среды для российского и американского бизнеса, снижению рисков и повышению взаимного доверия, подчеркивается в пресс-релизе.