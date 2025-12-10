Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества

ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Представители деловых кругов РФ и США в Дубае обсудили перспективы восстановления сотрудничества и меры повышения доверия, сообщается в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В среду в Дубае открылся первый российско-эмиратский бизнес-форум.
"По итогам заседания американо-российского диалога, состоявшегося в Дубае (ОАЭ), принято совместное заявление. Участники подчеркнули необходимость поддержания заинтересованной, свободной от политических наслоений дискуссии между деловыми кругами России и США и договорились проводить заседания американо-российского диалога на ежегодной основе", - говорится в сообщении.
Участники диалога выразили надежду, что событие будет способствовать формированию более благоприятной среды для российского и американского бизнеса, снижению рисков и повышению взаимного доверия, подчеркивается в пресс-релизе.
