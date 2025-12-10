Рейтинг@Mail.ru
Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.12.2025 (обновлено: 12:05 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/roskongress-2061059410.html
Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества
Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества - РИА Новости, 10.12.2025
Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества
Представители деловых кругов РФ и США в Дубае обсудили перспективы восстановления сотрудничества и меры повышения доверия, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:47:00+03:00
2025-12-10T12:05:00+03:00
россия
сша
в мире
дубай
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20250816/biznes-2035788895.html
россия
сша
дубай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, дубай, оаэ
Россия, США, В мире, Дубай, ОАЭ
Деловые круги России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества

Бизнесмены России и США в Дубае обсудили восстановление сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Представители деловых кругов РФ и США в Дубае обсудили перспективы восстановления сотрудничества и меры повышения доверия, сообщается в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В среду в Дубае открылся первый российско-эмиратский бизнес-форум.
"По итогам заседания американо-российского диалога, состоявшегося в Дубае (ОАЭ), принято совместное заявление. Участники подчеркнули необходимость поддержания заинтересованной, свободной от политических наслоений дискуссии между деловыми кругами России и США и договорились проводить заседания американо-российского диалога на ежегодной основе", - говорится в сообщении.
Участники диалога выразили надежду, что событие будет способствовать формированию более благоприятной среды для российского и американского бизнеса, снижению рисков и повышению взаимного доверия, подчеркивается в пресс-релизе.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт высказался о возобновлении контактов бизнеса из России и США
16 августа, 15:19
 
РоссияСШАВ миреДубайОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала