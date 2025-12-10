В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией

Как поясняет телерадиокомпания, некоторые сперматозоиды Кьельда содержат мутацию в гене TP53, которая повышает риск развития рака у детей, унаследовавших этот ген. Причем сам датчанин раком не болеет и до недавнего времени даже не подозревал о наличии у него мутации.

Как отмечает телерадиокомпания, сперма Кьельда не должна была быть использована таким большим количеством женщин. По состоянию на 2005 год, от спермы одного донора можно было зачать не более 25 детей, а в 2013 году власти Дании ввели другое ограничение: не более 12 семей на одного донора. В Бельгии ограничение еще жестче: не более шести женщин на одного донора. Европейский банк спермы в комментарии DR признал факт нарушения ограничений, связав это, в частности, с недостаточной отчетностью клиник и репродуктивным туризмом.