В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией
22:37 10.12.2025 (обновлено: 22:52 10.12.2025)
В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией
В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией
В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией
По меньшей мере 197 детей из 14 стран Европы были зачаты при помощи спермы анонимного датского донора, который оказался носителем генетической мутации
в мире
дания
европа
бельгия
В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией

DR: в Европе 197 детей были зачаты от донора с генной мутацией, вызывающей рак

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере 197 детей из 14 стран Европы были зачаты при помощи спермы анонимного датского донора, который оказался носителем генетической мутации, повышающей риск развития рака у потомства, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на совместное расследование 14 европейских вещателей.
"По меньшей мере 197 детей были зачаты при помощи семени анонимного датского донора спермы под псевдонимом Кьельд, прежде чем банк спермы обнаружил серьезную генетическую проблему", - говорится в материале DR.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
9 декабря, 09:03
Как поясняет телерадиокомпания, некоторые сперматозоиды Кьельда содержат мутацию в гене TP53, которая повышает риск развития рака у детей, унаследовавших этот ген. Причем сам датчанин раком не болеет и до недавнего времени даже не подозревал о наличии у него мутации.
Как сообщает DR, за распространение спермы Кьельда отвечал Европейский банк спермы, базирующийся в Дании. Первые сообщения о ребенке с генной мутацией, зачатом от Кьельда, поступили в банк еще в апреле 2020 года, но мутацию выявили только в 2023: тогда спермоматериал мужчины перестали использовать, и о мутации начали сообщать клиникам и воспользовавшимся спермой женщинам. По данным управления по вопросам безопасности пациентов Дании, датские клиники проинформировали еще не всех пострадавших.
Скелет, обнаруженный археологами - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Смертельная угроза: в генах древнего народа нашли опасную для детей мутацию
14 августа, 08:00
"Сперму от Кьельда отправляли в 67 клиник из 14 стран Европы, ее использовали в период с 2006 по 2022 годы", - сообщает телерадиокомпания.
Согласно инфографике DR, больше всего детей Кьельда в Дании - 99. В Бельгии их 53, в Испании - 35, в Греции и Исландии - не менее четырех, в Германии - двое. Данные по остальным странам пока не известны.
Как отмечает телерадиокомпания, сперма Кьельда не должна была быть использована таким большим количеством женщин. По состоянию на 2005 год, от спермы одного донора можно было зачать не более 25 детей, а в 2013 году власти Дании ввели другое ограничение: не более 12 семей на одного донора. В Бельгии ограничение еще жестче: не более шести женщин на одного донора. Европейский банк спермы в комментарии DR признал факт нарушения ограничений, связав это, в частности, с недостаточной отчетностью клиник и репродуктивным туризмом.
Кнопка подогрева сидений в автомобиле - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Врач предупредил об опасности подогрева сиденья в машине для мужчин
1 ноября, 03:18
 
В миреДанияЕвропаБельгия
 
 
