Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов - РИА Новости, 10.12.2025
10:52 10.12.2025
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов - РИА Новости, 10.12.2025
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил Владимиру Зеленскому уйти в отставку вместо выборов. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:52:00+03:00
2025-12-10T10:52:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
дональд трамп
верховная рада украины
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, дональд трамп, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов

Депутат Рады Гончаренко* предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов

Депутат Алексей Гончаренко*
Депутат Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутат Алексей Гончаренко*. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил Владимиру Зеленскому уйти в отставку вместо выборов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
09:58
"Если Зеленский не способен довести страну до мира, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все. В конституции все прописано", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года все депутатские фракции Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до 4%. В конце октября 2023 года должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения они не проводились.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов
Вчера, 22:23
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДональд ТрампВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
