Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил Владимиру Зеленскому уйти в отставку вместо выборов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
"Если Зеленский не способен довести страну до мира, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все. В конституции все прописано", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года все депутатские фракции Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до 4%. В конце октября 2023 года должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения они не проводились.
* Внесен в список террористов и экстремистов