В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета
18:00 10.12.2025 (обновлено: 19:36 10.12.2025)
В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета
В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета
Работу мобильного интернета временно ограничили в Смоленской области в связи с действующей угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем РИА Новости, 10.12.2025
технологии, смоленская область, василий анохин, общество
Технологии, Смоленская область, Василий Анохин, Общество
В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета из-за БПЛА

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Работу мобильного интернета временно ограничили в Смоленской области в связи с действующей угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"На территории региона сохраняется опасность БПЛА. В связи с этим в Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета", — написал он.
По словам главы региона, интернет ограничен на неопределенный срок. Эта мера принята для обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры, подчеркнул Анохин.
