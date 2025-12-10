https://ria.ru/20251210/rabota-2061196215.html
В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета
В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета
Работу мобильного интернета временно ограничили в Смоленской области в связи с действующей угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем
смоленская область
