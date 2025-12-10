Итоги патриотической работы в 2025 году подвели в Тверской области

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На форуме "Я – Патриот Отечества!" в Тверской области подвели итоги патриотической работы в 2025 году и определили задачи на 2026-й год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На площадке ДК "Химволокно" в Твери состоялся традиционный форум лидеров общественных объединений и организаторов патриотической работы "Я – Патриот Отечества!". Мероприятие приурочено к празднованию Дня Героев Отечества и организовано в рамках Всероссийской акции "#Спасибо_Героям".

Форум, который проводится в регионе с 2002 года, на этот раз объединил более 500 участников – представителей молодежных объединений, руководителей патриотических организаций, юнармейские отряды Тверской области.

На мероприятии подведены итоги работы в 2025 году и определены задачи, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, на следующий год. Состоялся семинар-совещание с руководителями военно-патриотических организаций. Были развернуты конференц-площадка "Опыт межрегионального проекта "Ржевский выступ. Связь поколений" и интерактивные площадки "Волонтеры Победы", "Знаток Отечества", "Патриотизм в действии". Партнерами мероприятий выступили ДОСААФ, УФСИН, Росгвардия и другие ведомства.

В рамках Всероссийской акции министерства обороны РФ "Есть такая профессия – Родину защищать" организованы встречи с представителями учебных заведений военного профиля, в том числе Тверского суворовского военного училища, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Военного учебного центра при Тверском государственном техническом университете.

Были представлены выставка картин руководителя комитета семей воинов Отечества Тверской области Майи Седовой "Герои спецоперации" и экспозиция "Своими делами славь Отечество".

Среди активных участников общественной жизни Верхневолжья – ребята из тверского клуба "Сириус": они задействованы в патриотических акциях, мероприятиях ко Дню Победы, военно-спортивных играх, волонтерских и других проектах.