https://ria.ru/20251210/pvo-2061201283.html
Силы ПВО сбили еще три беспилотника над Обнинском
ПВО в среду уничтожила три беспилотника над Обнинском, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:14:00+03:00
2025-12-10T18:14:00+03:00
2025-12-10T18:37:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
дзержинский
калужская область
дзержинский
