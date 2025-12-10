Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили еще три беспилотника над Обнинском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 10.12.2025 (обновлено: 18:37 10.12.2025)
Силы ПВО сбили еще три беспилотника над Обнинском
ПВО в среду уничтожила три беспилотника над Обнинском, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости, 10.12.2025
безопасность, калужская область, владислав шапша, дзержинский
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Дзержинский
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. ПВО в среду уничтожила три беспилотника над Обнинском, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В среду губернатор заявил, что силы ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Дзержинского, Кировского, Малоярославецкого, Боровского, Думиничского муниципальных округов региона и Калуги. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
"Силами ПВО сегодня вечером уничтожены еще три БПЛА над территорией города Обнинск. На месте работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
Вчера, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьВладислав ШапшаДзержинский
 
 
