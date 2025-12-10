https://ria.ru/20251210/pvo-2061116791.html
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:25:00+03:00
