ПВО сбила шесть украинских беспилотников над российскими регионами
Средства ПВО за три часа уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пво
россия
россия, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО
