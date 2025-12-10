https://ria.ru/20251210/pvo-2061019361.html
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа - РИА Новости, 10.12.2025
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
ПВО перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщило МО РФ в среду. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:36:00+03:00
2025-12-10T09:36:00+03:00
2025-12-10T09:41:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 дронов ВСУ за два часа