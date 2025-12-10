Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 10.12.2025 (обновлено: 09:41 10.12.2025)
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
ПВО уничтожила над российскими регионами 12 БПЛА за два часа
ПВО перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщило МО РФ в среду. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине
© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщило МО РФ в среду.
"Десятого декабря в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, два – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
