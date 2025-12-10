https://ria.ru/20251210/pvo-2061009793.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбила БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили третий летевший на Москву беспилотник