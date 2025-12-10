Путин поздравил два полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"

Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он пожелал командованиям и личному составу 299-го гвардейского парашютно-десантного полка и 44-го гвардейского инженерно-сапёрного полка крепкого здоровья и успехов.