Путин поздравил два полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 44-го инженерно-сапёрного полка и 299-го парашютно-десантного полка с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 299 парашютно-десантному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в послании.
Отмечается, что Путин также поздравил командование и личный состав 44-го инженерно-сапёрного полка с присвоением почетного наименования.
Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он пожелал командованиям и личному составу 299-го гвардейского парашютно-десантного полка и 44-го гвардейского инженерно-сапёрного полка крепкого здоровья и успехов.