Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений с Мали
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение об основах отношений между РФ и Республикой Мали, документ доступен в думской... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:08:00+03:00
2025-12-10T19:08:00+03:00
2025-12-10T19:15:00+03:00
мали
россия
госдума рф
мали
россия
мали, россия, госдума рф
