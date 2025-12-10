https://ria.ru/20251210/putin-2061185862.html
Путин присвоил двум полкам ВС России звания "гвардейский"
Путин присвоил двум полкам ВС России звания "гвардейский" - РИА Новости, 10.12.2025
Путин присвоил двум полкам ВС России звания "гвардейский"
Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" 44 инженерно-саперному полку и 299 парашютно-десантному полку, соответствующие... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:26:00+03:00
2025-12-10T17:26:00+03:00
2025-12-10T17:26:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20251210/putin-2061167845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил двум полкам ВС России звания "гвардейский"
Путин присвоил звание "гвардейский" 44-ому инженерно-саперному полку
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин присвоил
почетные наименования "гвардейский" 44 инженерно-саперному полку и 299 парашютно-десантному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 44 инженерно-саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 44 гвардейский инженерно-саперный полк", - говорится в документе.
Аналогичный указ подписан и о присвоении почетного наименования "гвардейский" 299 парашютно-десантному полку.
Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 10 декабря.