https://ria.ru/20251210/putin-2061167845.html
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом - РИА Новости, 10.12.2025
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) орденом Александра Невского за вклад в сохранение и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:34:00+03:00
2025-12-10T16:34:00+03:00
2025-12-10T16:34:00+03:00
религия
общество
россия
владимир путин
александр невский
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149102/01/1491020162_0:278:2655:1771_1920x0_80_0_0_0fc59030a59707813fee6979a662b38e.jpg
https://ria.ru/20251108/medvedev-2053687917.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149102/01/1491020162_0:29:2655:2020_1920x0_80_0_0_f169cf8e972486446ec98debf0ffaa88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, александр невский, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского орденом Александра Невского