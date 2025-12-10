Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:34 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/putin-2061167845.html
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом - РИА Новости, 10.12.2025
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) орденом Александра Невского за вклад в сохранение и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:34:00+03:00
2025-12-10T16:34:00+03:00
религия
общество
россия
владимир путин
александр невский
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149102/01/1491020162_0:278:2655:1771_1920x0_80_0_0_0fc59030a59707813fee6979a662b38e.jpg
https://ria.ru/20251108/medvedev-2053687917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149102/01/1491020162_0:29:2655:2020_1920x0_80_0_0_f169cf8e972486446ec98debf0ffaa88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, александр невский, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом

Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского орденом Александра Невского

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) орденом Александра Невского за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовых актов.
«
"За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Судакова Анатолия Владимировича (митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия) - управляющего религиозной организацией "Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)", - говорится в указе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
8 ноября, 17:28
 
РелигияОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр НевскийРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала