Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

"Всего уже более 700 тысяч обращений, и, судя по статистике, все-таки женщины задают свой вопрос чаще", - сообщается в эфире телеканала.

Чаще всего в центр сбора обращений поступают вопросы на тему социальной политики. Среди самых популярных тем также инфраструктура, жилье, общество и государство.