Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина - РИА Новости, 10.12.2025
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина
10.12.2025

Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина
На прямую линию Путина поступило более 700 тыс обращений граждан
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
"Всего уже более 700 тысяч обращений, и, судя по статистике, все-таки женщины задают свой вопрос чаще", - сообщается в эфире телеканала.
Чаще всего в центр сбора обращений поступают вопросы на тему социальной политики. Среди самых популярных тем также инфраструктура, жилье, общество и государство.
Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.