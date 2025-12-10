Рейтинг@Mail.ru
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина - РИА Новости, 10.12.2025
14:51 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/putin-2061127077.html
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.12.2025
политика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 700 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
"Всего уже более 700 тысяч обращений, и, судя по статистике, все-таки женщины задают свой вопрос чаще", - сообщается в эфире телеканала.
Чаще всего в центр сбора обращений поступают вопросы на тему социальной политики. Среди самых популярных тем также инфраструктура, жилье, общество и государство.
Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным
9 декабря, 12:55
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
