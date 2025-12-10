https://ria.ru/20251210/putin-2061122693.html
Путин назначил Кутомкина заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Кутомкина заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 10.12.2025
Путин назначил Кутомкина заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Максима Кутомкина заместителем секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на портале официального... РИА Новости, 10.12.2025
