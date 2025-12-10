Рейтинг@Mail.ru
13:39 10.12.2025 (обновлено: 13:52 10.12.2025)
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ
россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле. 10 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле. 10 декабря 2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Индонезии Прабово Субианто за участие в ПМЭФ.
"Мы очень благодарны Вам за то, что Вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года, в июне", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Прабово Субианто в среду находится с рабочим визитом в России. Накануне переговоров в Кремле сообщили, что в ходе беседы лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.
Прабово Субианто в этом году уже посещал Россию, в июне он принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он стал одним из главных гостей ПМЭФ-2025 и его ключевым спикером, он также провел переговоры с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин рассказал о развитии торговых отношений с Индонезией
Россия Индонезия Прабово Субианто Владимир Путин В мире
 
 
