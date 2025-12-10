https://ria.ru/20251210/putin-2061106138.html
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ - РИА Новости, 10.12.2025
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Индонезии Прабово Субианто за участие в ПМЭФ. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:39:00+03:00
2025-12-10T13:39:00+03:00
2025-12-10T13:52:00+03:00
россия
индонезия
прабово субианто
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061106637_0:179:3172:1963_1920x0_80_0_0_7d5b779889010c6d3483c433b570fb15.jpg
https://ria.ru/20251210/putin-2061104679.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061106637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_837d8da25c1113aa0d3336e0af17b3c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил лидера Индонезии за участие в ПМЭФ
Путин поблагодарил президента Индонезии Субианто за участие в ПМЭФ в 2025 г