Путин отметил профицит в сфере сельского хозяйства в пользу Индонезии - РИА Новости, 10.12.2025
13:38 10.12.2025
Путин отметил профицит в сфере сельского хозяйства в пользу Индонезии
Президент России Владимир Путин отметил торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства. РИА Новости, 10.12.2025
индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, в мире
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства.
"У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Но мы не в претензию. Мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Индонезия Россия Владимир Путин Прабово Субианто
 
 
