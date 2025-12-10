https://ria.ru/20251210/putin-2061103110.html
Путин рассказал о росте турпотока между Россией и Индонезией
Путин рассказал о росте турпотока между Россией и Индонезией - РИА Новости, 10.12.2025
Путин рассказал о росте турпотока между Россией и Индонезией
Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимного потока туристов между Россией и Индонезией. РИА Новости, 10.12.2025
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
россия
индонезия
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин заявил о росте взаимного турпотока между Россией и Индонезией